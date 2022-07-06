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Nazilli Belediyesi bayram hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazilli Belediyesi bayram hazırlıklarına devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Fen, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde yürütülen geniş çerçeveli temizlik ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ; Fen, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde yürütülen geniş çerçeveli temizlik ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sabah mesaisine sahada başladı. İlk olarak Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı iç ve dış kısmında yürütülen faaliyetleri denetleyen Başkan Özcan, arife gününe kadar tüm çalışmaların tamamlanması için ekiplere talimat verdi. Merkez mahallelerde Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün tırpan ve süpürme ekiplerinin çalışmaları ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün tamir ve bakım ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü işlemleri denetleyen Başkan Özcan, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinleyen Özcan, "Ekiplerimizle birlikte mübarek Kurban Bayramı öncesi sahada yoğun bir mesai harcıyoruz. Hazırladığımız program çerçevesinde arife gününe kadar çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başta Nazillili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan Kurban Bayramı Nazilli Yerel Haberler

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