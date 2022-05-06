Nazilli Belediyesi, Bayındır'da çalışmalarını sürdürüyor

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Nazilli Belediyesi Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayındır Mahallesi'nde cami, okul ve köy konağında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi, Bayındır Mahallesi'ndeki 3 farklı noktada bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor. Cami çevresinde eskiyen alanları yenileyen ekipler, ortak kullanım noktalarında da tamirat işlemlerine başladı. Temizlik çalışmaları tamamlanan Bayındır Mahallesi köy konağında ise kullanım ömrü biten bölümlerin yenilenmesi için harekete geçildi.

Geçtiğimiz günlerde zemin yenileme çalışmaları tamamlanan Bayındır ilk ve ortaokulunun çevre duvarlarının güvenli hale getirilmesi için yükseltme işlemlerine başlandı. Eş zamanlı olarak 3 farklı noktada çalışmaları yürüten ekipler, cami çevresindeki kullanılamaz durumda olan eski yolu stabilize ederek parke taşı döşenmesi için hazır hale getirdi. Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Yüksel Güzel, "Mahallemizin eksikleri belediyemiz tarafından bir bir tamamlanıyor. Başkanımız mahallemizi ziyaretinde eksiklerimizi yerinde tespit etti ve çalışmaların başlaması için ekiplerine gerekli talimatları verdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel