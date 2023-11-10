Nazilli Atatürk'ü andı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü düzenlenen törenle anıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nazilli'de de tüm hayat saat 09.05'de durdu. Nazilli'deki törenler ilk olarak İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi. Kaymakamlık ve Belediye başkanlığı çelenklerinin sunumundan sonra sirenler 09.05'de çaldığında 2 dakika süreyle hayat durdu. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ceyhun Ayvazoğlu, ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları, ilçedeki okullardan gelen öğrenciler, öğretmenler ve daire müdürlerinin katılımı ile saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından göndere çekilen bayrakların yarıya indirilmesi ile anma törenleri başladı.

"Atatürk; birçok meziyeti şahsında toplamış büyük bir devlet adamıdır"

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi organizesinde devam eden törenlerde günün anlam ve önemine ithafen bir konuşma yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek: "Tüm Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamış, Cumhuriyetimizin 100. yılınını kutladığımız bu günlerde cumhuriyetimiz temelleri sağlam bir şekilde atılmıştır. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en büyük liderlerinden olan Atatürk, kısa hayatına büyük işler sığdırmıştır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Müdür Şimşek'in konuşmasının ardından Atatürk Haftası kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon, afiş ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından sahne alan Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri oratoryo ve şarkılarla Atatürk'ü andı. Salon girişindeki öğrenciler tarafından hazırlanan eserler de büyük beğeni ile izlendi. - AYDIN