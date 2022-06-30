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Nazilli 5 yıldızlı tatil ve eğlence mekanına kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazilli 5 yıldızlı tatil ve eğlence mekanına kavuşuyor

Aydın'ın Nazilli ilçesi işadamı Cesur Kocaman'ın girişimleri ile 5 yıldız tatil ve eğlence mekanına kavuşuyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi işadamı Cesur Kocaman'ın girişimleri ile 5 yıldız tatil ve eğlence mekanına kavuşuyor. Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde inşa edilen bölgenin ilk ve tek havuz konseptli restoranı Doğa Beach'ın yarın hizmete açılacağı belirtildi.

İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde inşa edilen ilçenin ilk ve tek havuz konseptli elit restoranı Doğa Beach Restaurant'ın zaman sıkıntısı ve işi dolayısıyla tatile gidemeyenlerin ayağına 5 yıldızlı tatil ve eğlence hizmeti getireceğini belirten yatırımcı Cesur Kocaman, "Denize kıyısı olan Aydın'ın ilçesi olmasına rağmen Nazilli ve çevresinde yaşayan pek çok insanımız maalesef işi ve zaman sıkıntısı nedeniyle havuz ve deniz keyfinden mahrum kalıyor. Nazilli ve çevresinde tatil konseptine uygun bir mekana ihtiyaç vardı. Bölge halkının bu ihtiyacını gidermeyi hayal ettik ve başardık. Bölgenin en iyi şeflerinin hazırladığı serpme kahvaltı, ocak başı, ızgara çeşitleri ve daha birçok lezzeti bir arada bulunduran Doğa Beach, 250 metrekare profesyonel sistemli yüzme havuzu, 150 masa, 1000 kişilik kapasitesi, konser alanı ve havuz başı sahnesi olan bir mekanı Nazilli'ye kavuşturuyoruz" dedi.

Yarın akşam (01 Temmuz) saat 18: 00'de yapılacak açılışla hizmete girecek olan işletmede yaz boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı belirtildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsabeyli Nazilli Aydın Yerel Haberler

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