Narlıdere'de Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Narlıdere'de imara aykırı yapılarla mücadele devam ediyor. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Sahilevleri Mahallesi'nde yer alan bir kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Narlıdere Belediyesi'nin imara aykırı yapılarla mücadelesi sürüyor. Belediye ekipleri tarafından tespit edilen kaçak, plansız ve imara aykırı yapılar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından birer birer yıkılıyor. Narlıdere Belediyesi ekipleri son olarak Sahilevleri Mahallesi'nde yer alan bir ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilen yıkımın ardından bölgedeki molozlar da kaldırılmaya başlandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kararlılıkla kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

"HERKES DUYARLI OLMALI"

Başkan Engin, kaçak ve imara aykırı yapıların engellemesi noktasında tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Kentlerimiz, kaçak yapılar nedeniyle büyük risk altında kalıyor. Altyapısı olmayan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan bu yapılar, çeşitli sorunları ve birçok açmazı da beraberinde getiriyor. Kaçak yapılaşma ile mücadelede herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu sorunu ancak bütüncül bir yaklaşımla, birlikte hareket ederek çözebiliriz" diye konuştu.