Narlıdere Belediye Başkanı Engin: 'Yukarıköy'ü Marka Bir Turizm Destinasyonu Haline Getireceğiz'

Yukarıköy sakinleriyle bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere Belediyesi olarak, bölgede yaşayan yurttaşlarımızın turizminden daha fazla kazanım sağlamasında etkin rol oynayacak; yerel halkla el ele vererek Yukarıköy’ü marka bir turizm destinasyonu haline getireceğiz” dedi.

Yukarıköy sakinleriyle bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere Belediyesi olarak, bölgede yaşayan yurttaşlarımızın turizminden daha fazla kazanım sağlamasında etkin rol oynayacak; yerel halkla el ele vererek Yukarıköy'ü marka bir turizm destinasyonu haline getireceğiz" dedi.

Narlıdere Belediyesi tarafından Yukarıköy Mahallesi'nde sürdürülen 'Yukarıköy Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi'nde sona gelinirken, bölge halkını kalkındıracak çalışmalar için de girişimler sürüyor. Bu kapsamda Yukarıköy'ün kadın sakinleriyle bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin; kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlayacak projeleri değerlendirdi. Benzer turizm destinasyonlarında uygulanan modellerin tartışıldığı görüşmede, yöre halkını ön plana tutacak ve kadınlara gelir kapısı oluşturacak örnekler üzerinde duruldu. Narlıdere Belediyesi, Yukarıköy'ün sakinlerini Seferihisar-Sığacık bölgesine de götürerek bölgede uygulanan modeli incelemelerine olanak sundu.

Geleceğin Narlıdere'sini yaratırken yerel kalkınmayı her zaman ön planda tuttuklarını belirten Başkan Engin, şunları söyledi:

"Aslına uygun olarak restore edilen Yukarıköy'de çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Çok yakında bir turizm destinasyonu olarak hizmet verecek Yukarıköy'de yaşayan kadınlara ekonomik bir değer yaratmak istiyoruz. Bu sebeple bölge sakinleriyle bir araya geldik, birlikte neler yapabiliriz diye değerlendirdik. Seferihisar-Sığacık'ta uygulanan modelin bir benzerini burada da uygulayabilir miyiz diye görüş alışverişinde bulunduk. Doğru planlama, doğru bir model ve yerelin gücüyle bölge halkına ekonomik özgürlük sağlayacağız."

Turistlerin artık günübirlik gezilere yöneldiğine ve kültür turizminin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Engin, şöyle devam etti:

"Yukarıköy bu anlamda bütün özellikleri içinde barındırıyor. Tarihi bölgemiz yıllardır koruduğu kültürü ve tarihiyle, yeme-içme imkanları ve potansiyeliyle sürdürülebilir turizmin merkezi olacak. Bu konuda yerel yönetimler olarak bize de büyük sorumluluklar düşüyor. Narlıdere Belediyesi olarak, bölgede yaşayan yurttaşlarımızın turizminden daha fazla kazanım sağlamasında etkin rol oynayacak; yerel halkla el ele vererek Yukarıköy'ü marka bir turizm destinasyonu haline getireceğiz."