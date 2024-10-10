Narkotik Suçlarla Mücadele Semineri Adıyaman'da Gerçekleşti

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere narko gençlik projesi anlatıldı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği faaliyetleri kapsamında, Kahta Meslek Yüksek Okulu'nda narko gençlik projesi ile öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan toplam 155 kişiye bilgi verildi. Seminerde narko gençlik projesi ve uyuma uygulaması anlatılırken iki ekmek adlı kısa filmi izletildi.

Narvas (Narkotik vaka analiz sistemi) projesi hakkında gerekli bilgilendirme, önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme çalışmaları anlatılırken bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı. - ADIYAMAN