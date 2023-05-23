Narkotik polisi vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede her alanda kararlılıkla çalışmalarına devam ederken, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle talebin azaltılmasına, bilinçlendirmeye, farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; vatandaşlara; eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde bulunan ekipler, bu faaliyetlerin ailenin temelini oluşturan anne ve anne adaylarına yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde kentteki okullarda, kuran kurslarında, mahalle konaklarında, halkın yoğun bulunduğu alanlarda, konser fuar ve etkinlik alanlarında da devam ettirdi.

Çalışmalarda anne ve anne adaylarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulurken etkinlikler ise ara vermeden devam ediyor. - KAYSERİ