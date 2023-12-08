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Narkotik Köpeği Yelken Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermiyor

8 Aralık 2023 13:55 Son Güncelleme: 13:57 Abone Ol

Bilecik'te yapılan operasyonlarda 'Yelken' isimli narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Yelken, son zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarında etkin rol oynayarak zehir tacirlerine geçit vermemiş ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.