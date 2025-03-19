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Narkotik Köpeği Uyuşturucuyu Buldu, Gözaltı ve Tutuklama Gerçekleşti

Narkotik Köpeği Uyuşturucuyu Buldu, Gözaltı ve Tutuklama Gerçekleşti
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Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir otomobilde 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde buldu. Uyuşturucunun bulunma anı polis kamerasına yansıdı. Araçta bulunan H.Ç. gözaltına alınarak tutuklandı.

Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuğunun iç döşemesine zulalanan 4 kilo 542 gram uyuşturucunun eğitimli narkotik köpeği tarafından bulunduğu anlar polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada poşet içerisinde 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan H.Ç., gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uyuşturucunun bulunma anı anbean polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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