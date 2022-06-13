Narkotik 4 günde yarım milyon insana ulaştı

Tekirdağ'da düzenlenen kiraz festivalinde, narkotik polisi yaklaşık yarım milyon vatandaşa ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde yer alan konserler öncesi sahneye çıkan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucudan uzak durmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajı gençlere aktardılar. Uyuşturucu maddenin zararları ve uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinilen bildiriyi dikkatle dinleyen gençler, hep bir ağızdan 'Uyuşturucuya hayır' mesajını verdi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük önem taşıyan 'UYUMA' uygulamasını gençlerin cep telefonlarına kurmalarını isteyen narkotik ekipleri, bu uygulama ile gençlerin şahit oldukları uyuşturucu madde kullanımı ve satışını ihbar edebileceklerini ifade etti.

Narkotik ekipleri 4 günde yaklaşık yarım milyon vatandaşa ulaşarak, hem 'en iyi narkotik polisi anne' bilgilendirme broşürü dağıttı hem de vatandaşlara uyuşturucunun zararlarından bahsetti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel