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Narince Köyü'nde İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileniyor

Narince Köyü'nde İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileniyor
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü'nde içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü'nün içme suyu hattı ve kanalizasyon hatları yenileniyor.

Narince Köyü'nde yapılan içme su şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yenilenme çalışmalarını yerinde inceleye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Mehmet Can Erdoğan, köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına oldukça önem verdiklerini ve bütün köylerde aynı hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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