Üye Girişi
Haberler

Narin Güran'ın Mezarı Ziyarete Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, 8 Eylül'de defnedilmesine rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle ziyaret ediliyor. Beklentilerinin aksine, acı bir kayıpla karşılaşan halk, Narin için dua ediyor ve kabri ziyaret ediyor.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunup 9 Eylül'de defnedilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı yapıldı. Vatandaşlar 8 gündür ziyaret etmeye devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı 8'inci günde de ziyaret ediliyor. Kent merkezi ve birçok şehirden gelen vatandaş; kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Bugün ise Narin'in kabri mermerle yapıldı.

Mezarlığa ziyarete gelen Bünyamin Budak, Diyarbakır'dan Narin için geldiğini, bu acının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Budak, "Yasin-i Şerif okuyalım dedik; Allah, hakkını bırakmasın. Babam da olsa Allah, hakkını bırakmasın" dedi.

Mehmet Mehdi Yıldız ise eşiyle birlikte Bismil ilçesinden geldiğini ifade ederek, "Evlatlarımız var, yüreğimiz hafiflesin diye Narin kızımızın kabrini ziyarete geldik. Bunu yapanlar inşallah tez zamanda kamuoyunun önüne çıkartılır, 80 milyonun yüreğine su serper. İnşallah cezalarını çekerler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Anne Yüksel Güran'ın görüntüleri sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Narin neyi biliyordu?

Narin'in annesinin yaktığı ağıdı dinleyen herkes aynı soruyu soruyor
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde hangi gelin kazandı? Shogun dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Shogun dizisi nereden izlenir? Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Samsunspor- RAMS Başakşehir ertelenen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sirke asit mi baz mı? Sirkenin Ph değeri nedir? Sirkenin pH'i kaç? Galatasaray-Gaziantep FK ertelenen maçı ne zaman, saat kaçta? iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK? iOS 18 hangi cihazlara gelecek? Apple iOS BETA güncellemesi Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ | UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu mu? UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne? 76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı!
title