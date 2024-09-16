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Narin Güran Cinayeti İçin Kadınlardan Ortak Tepki

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, geniş tepkilere yol açtı. İş kadınları ve dernekler adalet talep etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, geniş bir kesimden tepkilere neden oldu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Narin Güran cinayetiyle ilgili ortak bir açıklama yaparak adaletin sağlanması ve kadınlar ile kız çocuklarının hayat haklarının korunması için mücadele edeceklerini belirtti. Açıklamada, "Bir çocuğumuzun daha hayattan canice koparılmasına tahammülümüz kalmadı. Özellikle kadınları ve çocukları hedef alan bu vahşi zihniyeti ortadan kaldırmak hepimizin boynunun borcudur. Narin'i bizler o güzel gülümsemesi ve neşesiyle hatırlayacağız. Narin'in gülüşünü çalan katiller bulunana kadar takipçisi olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız" denildi.

Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, istatistiklerin birçok kadının eşleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiği belirtildi. Gelinlik giymenin, kadınlar için yaşamlarının ipotek altına alındığı bir araç haline geldiğine vurgu yapılarak, kız çocuklarının hayallerinin gelinlik giymekten ziyade okumak ve kendi kimlikleriyle var olmak olduğu ifade edildi. Narin Güran'ın 'gelinlikle değil önlüğü, çantası ve kalemleriyle' uğurlanmak istendiği belirtildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, kadınlar ve kız çocuklarının yaşam haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve adalet sağlanana kadar bu konuyu gündemde tutacaklarını belirtti. Açıklamada, "Hoşça kal Narin, bu dünyaya seni sığdıramadık, hepimizi affet," ifadeleri kullanıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Narin Güran

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