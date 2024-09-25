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Narin Güran Anısına Ağıt Yakıldı

Narin Güran Anısına Ağıt Yakıldı
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için Giresun'un Görele Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte kemençeyle ağıt yakıldı. Dernek, cinayetin faillerini kınarken, çocukların güvenliği konusuna dikkat çekti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anısına, Giresun'un Görele Dernekler Federasyonu tarafından kemençeyle yakılan ağıt sosyal medyada ilgi gördü.

Dernek lokalinde bir araya gelen dernek yönetimi, yas kararı alarak bir açıklama yaptı. Dernek Başkanı Muhittin Çelik, "Diyarbakır'da canice öldürülen Narin evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu cinayetin faillerini kınıyoruz, çocuklarımız yaşasın. Bu acımız dolayısıyla derneğimizin bazı eğlence faaliyetlerini bir süreliğine durduruyoruz" dedi.

Ağır bir duygusallıkla gerçekleştirilen etkinlikte, kemençe sanatçısı Hüseyin Cendeoğlu, "Yetim yavrum ömrüm yedin / Daha taze körpe idin / Bir zalimden kurşun yedin / Sana kıyan eller yana" sözlerinin yer aldığı parçayı seslendirdi.

Bu acı olay, çocukların güvenliği ve yaşam haklarının korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatırken, Görele Dernekler Federesyonu'nun dayanışma gösteren bu hareketi takdir topladı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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