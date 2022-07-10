Nallıhan'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu - Haberler

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Nallıhan'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

ANKA - Yerel
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Ankara Nallıhan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dün ilçenin birçok yerinde sel meydana geldi. Dolu ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle tarlalar su altında kaldı.

Ankara Nallıhan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dün ilçenin birçok yerinde sel meydana geldi. Dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle tarlalar su altında kaldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel olayı yaşandı. İlçedeki birçok mahallede derelerin taşması sonucu tarlalar su altında kaldı. Dereden taşan su tahribata yol açarken, selin oluşumu yurttaşların kameralarına yansıdı.

ANKA / Yerel

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