NALAS'ın başkanlığı Türkiye'ye geçti

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı'nın (NALAS) 2023-2024 dönem başkanlığını üstlendi.

NALAS'ın 2023-2024 yılı başkanlığı İstanbul'da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'ndaki devir teslim töreniyle Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a geçti. Turan, NALAS Başkanlığı'nı, Leskovac Belediye Başkanı, Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Goran Cvetanovic'ten teslim aldı.

Törenin ardından basın açıklaması yapan Turan, "Bugün NALAS'ın başkanlığına getirildim. Burası, bizim balkanlar olarak bildiğimiz coğrafyadan 12 ülkenin bulunduğu bir birlik. Başkanlık sırası Türkiye'de olduğu için başkanlığa getirildim. Bugün de burada devir teslim törenini yaptık. Avrupa Birliği açısından önemli bir birlik. Bölge ülkelerin yerel yönetimleri arasında iş birliğini sağlamak için kurulmuş bir birlik. NALAS'ın yerel yönetimler ağı içerisinde ciddi bir yeri var. Türkiye adına başkanlık edeceğimiz bir yılda da bu coğrafyadaki tecrübeyi arttıracak bir başkanlık yapmayı hedefliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

"Batı Balkanlar'da en büyük ülke şu anda Türkiye"

Turan, "Yerel yönetim birliklerinin özelliği aynı zamanda bir deprem esnasında yardımlaşmayı ve tecrübe paylaşımını öngören yerler olmaları. Benim de belediye başkanı olarak 20 yıllık bir belediyecilik serüvenim var. Bu tür birliklerin afetlerde ve yerel yönetimlerin gelişiminde, insanlığın karşı karşıya olduğu konularda çok ciddi katkıları var. Başkanlığımız döneminde de bu çalışmalara katkı sunmaya çalışacağız. Çünkü Batı Balkanlar'da en büyük ülke şu anda Türkiye. İnsanlığın ortak mirasına destek vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL