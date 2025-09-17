Nahçıvan ve Iğdır Şehit Aileleri "Zaferin Ruhunda Birleşenler" Programında Buluştu

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Nahçıvan şehit aileleri ve gazileri ile Iğdır şehit aileleri ve gazileri, "Zaferin Ruhunda Birleşenler" adlı programda bir araya geldi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Türkiye Nahçıvan Başkonsolosluğu, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği, Iğdır Azerbaycan Evi, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Nahçıvan Şehit Aileleri İçtimai Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehit babası tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, 2. Karabağ Zaferi'ne ilişkin kısa film gösterimiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar yaptı.

Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, konuşmasında, salonda gençlerin yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bu topraklar her zaman şehit ve gazi kanlarıyla sulanmıştır. Bu bilinçle yetişmek, tarihimize ve vatanımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği, tarihsel kökleri olan ayrılmaz bir bütündür" dedi.

"Mücadele hep ortak oldu"

Türkiye Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ise Türkiye ile Azerbaycan'ın stratejik konumları gereği tarih boyunca dış güçlerin hedefi olduğunu belirterek, "Bu nedenle bağımsızlığımızı korumak için her zaman mücadele ettik. Türkiye ve Azerbaycan halkları bu süreçte hep birbirine destek olmuş, birlikte savaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Karabağ Zaferi Türk dünyası için dönüm noktası"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de 2. Karabağ Zaferi'nin Türk Dünyası açısından büyük önem taşıdığına değinerek, "44 günlük Vatan Savaşı ve 2023 Eylül'ünde gerçekleştirilen 1 günlük anti-terör operasyonu, devletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bu zafer, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk Dünyası'nın gücünü ortaya koymuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, karşılıklı plaket ve hediye takdimiyle sona erdi.

Programın ardından katılımcılar, Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi'ni ziyaret etti. Müze Müdürü Demet Göçer'den bilgi alan heyet, daha sonra M. Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçerek okul müdürü Vedat Karasu tarafından karşılandı. Okul bahçesinde şehitlerin anısına 50 adet çam fidanı dikildi.