Naci Topçuoğlu, Vefatının 17. Yılında Anıldı

Gaziantep sanayisinin duayen isimlerinden Naci Topçuoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Merhum Naci Topçuoğlu'nun Gaziantep asri mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma törenine Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Topçuoğlu ailesinin mensupları, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO yönetici ve öğrencileri, Gülsan Holding yönetici ve çalışanları, merhumun dostları ve sanayi camiasından çok sayıda isim katıldı.

Vizyonu ve ileri görüşlülüğü ile Gaziantep ve ülke sanayisine önemli katkılar sunan, başta eğitim olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri ile de örnek olan merhum Naci Topçuoğlu'nu anma töreni dualar eşliğinde sona erdi.

Anma töreninin ardından bir konuşma yapan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, merhum Naci Topçuoğlu'nun yaşam tarzı, kişiliği, çalışkanlığı, vizyonu ve vatan sevgisi ile örnek olduğunu belirterek, "Gerek sanayicilik alanında gerekse de topluma hizmet alanında örnek bir kişiliğine sahip olan merhum Naci Topçuoğlu'nun açtığı yolda ilerlemek bizlerin en büyük sorumluluğudur. Kendisi şehrimize ve ülkemize yaptığı hizmetleri ve eserleri ile her zaman hayırla yad edilecektir" dedi. - GAZİANTEP