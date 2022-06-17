'naaş-I Muhteremler' Adlı Oyun, Kırşehir'de Sahnelendi
ANKA - Yerel
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Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Naaş-ı Muhteremler' adlı oyun, Kırşehirli tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı.
Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Naaş-ı Muhteremler' adlı oyun, Kırşehirli tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı.
Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 16 Haziran 2022 Perşembe günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenen Naaş-ı Muhteremler adlı oyun büyük beğeni topladı.
Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu ile bildikte Kırşehir Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Naaş-ı Muhteremler' adlı oyunu izledi.
Oyunun sahnelenmesinin ardından Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu tarafından oyunculara plaket ve belge takdimi yapıldı.
ANKA / Yerel