'naaş-I Muhteremler' Adlı Oyun, Kırşehir'de Sahnelendi Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Naaş-ı Muhteremler' adlı oyun, Kırşehirli tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı. Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Naaş-ı Muhteremler' adlı oyun, Kırşehirli tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı. Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 16 Haziran 2022 Perşembe günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenen Naaş-ı Muhteremler adlı oyun büyük beğeni topladı. Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu ile bildikte Kırşehir Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Naaş-ı Muhteremler' adlı oyunu izledi. Oyunun sahnelenmesinin ardından Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu tarafından oyunculara plaket ve belge takdimi yapıldı. ANKA / Yerel Kırşehir Yerel Haberler

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