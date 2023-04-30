MYP'li Çayır, "Seçmen, ya eski Türkiye diyecek ya değişim" Kırşehir'de, partisi ve Ahi esnafını ziyaret eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 14 Mayıs seçimlerini 'İstiklal Harbi ve İşgalciler' seçimleri gibi görenleri sığ kafalı olduklarını düşündüğünü söyledi.

MYP'li Çayır, "Seçmen, ya eski Türkiye diyecek ya değişim"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, partisi ve Ahi esnafını ziyaret eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 14 Mayıs seçimlerini 'İstiklal Harbi ve İşgalciler' seçimleri gibi görenleri sığ kafalı olduklarını düşündüğünü söyledi.

Kırşehir Cacabey Meydanında kitap fuarı alanını ve Ahi esnafını gezen Çayır, "Bir tarafta İstiklali savunanlar öbür tarafta işgalciler diye bu seçim sürecini betimleyenler tasvir edenlerde ben kafa noksanlığı görüyorum"dedi.

'Türkiye büyük bir deprem yaşadı' diyen Çayır, açıklamasında; "Türkiye hızla 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. Türkiye deprem yaşadı. Seçimler, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı seçimi değil. Seçmen ya eski Türkiye'yi isteyecek yada hayır yeter artık ben değişim istiyorum. Ben yeni bir ufuk istiyorum. Ben herkes için adalet istiyorum. Ben herkes için liyakat istiyorum. Ben borç ekonomisinin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Dolayısıyla da birbirini tekrarlayan hiçbir siyasi partiyi ve anlayışı benimsemiyorum. Diyerek yeni bir anlayışa kucak açacak" diye konuştu.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'a Kırşehir gezisinde Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen ve partilileri eşlik etti.