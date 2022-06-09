MYO'nun maskotu öğrencileri sınava hazırlıyor - Haberler

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sahip çıktığı sokak kedisi öğrencileri final sınavlarına hazırlıyor. Üniversite öğrencilerinin bakımını üstlendiği ve Meslek Yüksek Okulu'nda hayatını idame ettiren tekir cinsi kedi öğrencilerin final sınavları hazırlıkları hazırlıklarında onları yalnız bırakmadı.

Kepsut Meslek Yüksek Okulu'nun maskotu haline gelen tekir cinsi kedi final sınavlarında da öğrencilerin yalnız bırakmadı. Kısa süre önce gebe olan ve yavrularını dünyaya getiren kedi Kepsut Meslek Yüksek Okulu Veterinerlik bölümünde her türlü bakım, beslenme hizmetlerini alıyor. Kepsut Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın, "Kediler zaten yaratılış olarak temiz hayvanlar, ayrıca parazit kontrolünü de yapıyoruz, o artık okulumuzun bir bireyi, istediğinde kapılar açılıyor, çıkmak istediğinde çıkabiliyor maması da suyu da devamlı taze. Final sınavlarında da öğrencileri yalnız bırakmadı, onlara moral verdi, herkes tarafından sevilen bir kedi" diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel