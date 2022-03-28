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Müzikli hoşaflı açılış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müzikli hoşaflı açılış

Erzurum'da hizmet veren bir kırtasiyenin açılışında bando müzik ziyafeti çekti, askerler kıyafetli gençler hoşaf ikram etti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da hizmet veren bir kırtasiyenin açılışında bando müzik ziyafeti çekti, askerler kıyafetli gençler hoşaf ikram etti.

Erzurum'da hizmet veren Pozitif kitap kırtasiyenin yenilenen yüzü ile açılışı yapıldı. Açılışa AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve davetliler katıldı.

Açılışta, bando müzik grubu günün sevilen parçalarını seslendirerek katılımcılara müzik ziyafeti çekti. Asker kıyafeti giyen gençler ise davetlilere hoşaf ikram etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, eski bir öğretmen olarak açılan her eğitim kurumu ve hizmet sektörünün kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İşletme sahibi Cüneyt Güvenli ise, Erzurum'da 1200 metrekare alana sahip işletmeyi yeniden dizayn ederek hizmete soktuklarını belirtti. - ERZURUM

Müzikli hoşaflı açılış

Müzikli hoşaflı açılış

Müzikli hoşaflı açılış

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Emin Öz, AK Parti, Erzurum, Müzik, Yerel, Haberler

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