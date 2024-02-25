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Müzik Kasetleri Koleksiyonerler Tarafından Yoğun İlgi Görüyor

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Özellikle doksanlı yıllarda hayli popüler olan müzik kasetleri, koleksiyonerler tarafından hala ilgi görmeye devam ediyor. Gelişen teknoloji ve alternatiflerin çıkmasıyla birlikte popülerlikten düşen kasetler, nostalji ve antika değeriyle satın alınmaya devam ediliyor.

Özellikle doksanlı yıllarda hayli popüler olan, ancak CD, DVD, MP3 gibi alternatiflerin çıkması ve internetin yaygınlaşmasının ardından pek de ilgi görmeyen müzik kasetleri, özellikle koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bir zamanlar müzikseverlerin vazgeçilmezlerinden olan müzik kasetleri, gelişen teknoloji ile unutulmaya yüz tutsa da meraklıları tarafından da ilgi görüyor. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde artık her türlü müziğe erişmek mümkün hale gelirken, CD, DVD, MP3 gibi alternatiflerin çıkması da kasetleri artık eskisi gibi popülerlikten çıkardı. Yeni neslin müzik kasetlerini pek tanımamasına rağmen koleksiyonerler tarafından halen ilgi görmeye devam ediyor.

1981 yılında itibaren kaset satışı yaptığını ifade eden Mustafa Yaman," Yıllar önce işlerimiz oldukça iyiydi. Her gün kaset çıkardı. Sanatçıların albümlerini sürekli takip ederdik. Müşterilerde takip ederdi. Seri bir şekilde alırdı. Şimdiler de ise antika yada nostalji olarak bakıyor. Nostalji olarak saklayan da oluyor, kaset alıp dinleyenlerde oluyor. Teyp olan yada arabasında orjinalliğini bozmadan kaset kullanan müşterilerimiz de var. Şuan kasetleri 30,40 ve 50 liraya kadar satıyoruz. CD'leri ise 70 liradan satıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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