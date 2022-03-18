Müziğin ritmine dayanamayıp oynamaya başladı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp oynadı.

Onikişubat ilçesinde hizmete başlayan bir iş yerinin açılışı için hazır bulunan müzik grubu gösteri yaptı. Müzik gösterisi sırasında yoldan geçen yaşlı bir vatandaş, bir anda oynamaya başladı. Müziğin ritmine kendini kaptıran vatandaş bir eline bastonunu, diğer eline de şapkasını alarak oynamanın keyfini çıkardı.

Çevredekilerin ilgisini çeken yaşlı adam, bir süre oynadıktan sonra yoluna devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel