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Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı.

Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında Şadi Yolbulan ve KAREMİR Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ile, Özçelik-İş Sendikası yöneticilerinin yer aldığı anmada, Mutullah Yolbulan ve eşi Halide Edip Yolbulan için Kur'an-ı Kerim okundu.

1930 Kayseri doğumlu olan Yolbulan, 2018 yılında 88 yaşında vefat etmişti. - KARABÜK

Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı

Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı

Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük, Yerel, Haberler

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