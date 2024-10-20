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Mutlu Çalışma Akademisi Açıldı

Mutlu Çalışma Akademisi Açıldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmet vermeye başlayan Mutlu Çalışma Akademisi, bireylere ve kurumlara yönelik psikolojik danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetleri sunacak.

Ankara Çankaya'da Mutlu Çalışma Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mutlu Çalışma Akademisi'nin, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirildi. Açılışa çok sayıda kişi katıldı.

Açılış töreninde konuşan Psikolog Özlem Güler Aydın, "Çalışma Akademisi'nde hem bireylere hem kurumlara yönelik olarak koruyucu ruh sağlığı çalışmaları, çeşitli atölyeler, eğitim programları, psikolojik danışmanlık gibi pek çok koruyucu ruh sağlığı hizmetini yürütmek istiyoruz. Çocuklar için de uzman personelimizle burada hizmet vereceğiz. Hem danışmanlık hem de grup, atölye çalışmaları çeşitli alanlarda bekliyoruz. Tüm danışanlarımızı ve ilgi duyanları da akademimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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