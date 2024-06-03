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Mutfakta çıkan yangın korkuttu

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Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mutfakta çıkan yangın korkuttu

SİVAS - Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Huzur Mahallesi 13. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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