Mutfak yangınları saniyeler içinde son bulacak

Yangın söndürme ürünleri konusunda geliştirilen yemek yağı yangınlarını söndüren yeni ürünün lansmanı, marka yüzü olan oyuncu Aslı Samat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdi.

Yemek pişirme alanlarında, restoranlarda ve diğer mutfaklarda sıkça karşılaşılan yemek yağı yangınları, çoğu zaman büyük maddi kayıplara ve hatta can kayıplarına neden olabiliyor. Bu nedenle, yangın söndürme ürünleri bu alanlarda hayati önem taşıyor. Flexoil Şirketinin Genel Müdürü Haktan Adıgüzel, lansman toplantısında ürünü, marka yüzü genç oyuncu Aslı Samat ile birlikte anlattı. Adıgüzel, özellikle yemek pişirme alanları, restoranlar ve diğer mutfaklar için tasarladıklarını ve yangınların kontrol altına alınmasında etkili bir çözüm sunduklarını belirtti. Avrupa Bilim ve Teknoloji dergisinin yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen yangınların yüzde 45'inin konut yangını olduğunu açıkladı. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ise bu oranın en başlıca sebebinin mutfak yangınları olduğunu belirtti.

"Eğitim alınmadan kullanabilecek bir ürün"

Flexoil'in Marka yüzü olan genç oyuncu Aslı Samat, "Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Türkiye'de bir ilk ve şu an için tek ürün. Bu kadar kolaylıkla kullanılabilen ve eğitim alınmadan kullanabilecek bir ürün. Sadece yangın çıktığında hiçbir panik yapmadan önce ocağın altı söndürülüyor, sonra ürünümüz zaten ıslak bir paket kadar atmadan nazikçe bıraktığınızda on saniye. Ben özellikle hem ev hanımlarına ve ev hanımları diye kısıtlayamam aslında bütün evlere tavsiye ediyorum. Bir de restoranlara çok tavsiye ediyorum. Yemek yapılan her yere tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Tamamen yerli üretim olan bu yeni ürün ise diğer yangın söndürme ürünlerine göre daha çevre dostu ve insan sağlığına daha az zararlı olması nedeniyle dikkat çekiyor. - İSTANBUL