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Müteahhitlerden deprem bölgesine yardım

Yerel Haberler

Müteahhitlerden deprem bölgesine yardım

Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği (BİMDER) tarafından depremin yaşandığı Hatay'a 2 tır ve 9 kamyonet yardım malzemesi gönderildi.

Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği (BİMDER) tarafından depremin yaşandığı Hatay'a 2 tır ve 9 kamyonet yardım malzemesi gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen BİMDER üyeleri, yardım kampanyası başlattı. BİMDER tarafından 2 tır ve 9 kamyonet yardım malzemesi hazırlandı. Çok sayıda ısıtıcı, gıda malzemesi, kışlık kıyafet, su, ekmek, jeneratör ve çocuklar için çikolata ve keklerin bulunduğu araçlar, Hatay'a gönderilmek üzere yola çıktı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatay Bolu Yerel Haberler

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