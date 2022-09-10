Müteahhitle yaşanan sorun çözüldü Yerel Haberler Müteahhitle yaşanan sorun çözüldü Okul, Pazartesi günü açılacak Karabük'te yapımı tamamlanan Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Müteahhitle yaşanan sorun çözüldü Okul, Pazartesi günü açılacak KARABÜK - Karabük'te yapımı tamamlanan Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Karabük'te 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programı'nda yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu'nun yapımı tamamlandı. Müteahhit ile İl Özel İdaresi arasında yaşanan para sorununun çözülmesiyle okulda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi pazartesi günü başlayacak. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan müteahhit İsrafil Eroğlu, okulun yapımını tamamladıktan sonra açılabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğüne haber verdiklerini belirterek, öğretmenlerin yerleşmeye başladığını söyledi. İl Özel İdaresi ile hesap anlaşmasında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Eroğlu, sorunun pazartesi günü sona ereceğini belirtti. Malzemeleri yerleştirmeye devam ettiklerini aktaran Eroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri sözü tutacaklarını ve öğrencilerin pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacaklarını kaydetti. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı 12 Eylül Darbesi Yerel Haberler

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