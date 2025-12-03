Haberler

Müteahhit Kaya'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı
Güncelleme:
Müteahhit Mehmet Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, engelli bireylerin topluma entegrasyonunun önemine ve toplumsal duyarlılığın artmasına vurgu yaptı.

Müteahhit Mehmet Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya yayımladığı mesajında, "Toplum içinde engelli bireylerimizin sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek ve onların yaşama sevinçlerini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmelerine imkan sağlamak, sadece bir görev değil, aynı zamanda insani bir zorunluluktur. Tüm zorluklara meydan okuyarak, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atan engelli bireylerimiz, Müteahhit Mehmet Kaya İnşaat olarak şahsım ve hepimizin gurur kaynağıdır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli bireylerimizin toplumla bütünleşmeleri ve fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi temel kanuni düzenlemeleri hayata geçirmiş ve geçirmeye de devam etmektedir. Özel sektör olarak bizlere de bölgemizde ve ülkemiz genelinde yaşayan engelli bireylerimize imkanlar sağlamamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal duyarlılığımızın artmasına ve farkındalık düzeyimizi yeniden değerlendirmemize vesile olmasını temenni ediyorum"ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
