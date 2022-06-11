Muştu: "Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'ini Kızılay sağlıyor" - Haberler

Kızılay Samsun İl Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'inin Kızılay'ın yürüttüğü kan bağış programları sayesinde karşılandığını söyledi.

11 Haziran Türk Kızılay kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Kızılay Samsun İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünde faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve yeni hizmet binasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği toplantıda Kızılay tarafından yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

147 ülkeye yardım eli uzattıklarının altını çizen Başkan Ahmet Muştu, "154. yılını tamamlayıp, 155. yaşından gün alan Kızılay'ımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan onur ve gurur duyarız. 11 Haziran 1868 tarihinde Mechurin ve Mardayi Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) adıyla kurulan ve bugüne kadar, kesintisiz insani yardımı devam ettiren, özellikle son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş olan Kızılay; kuruluşundan bugüne 147 ülkeye yardım eli uzatan büyük bir yapıdır. Dünyada nüfusuna ve gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke Türkiye'dir. Bunu gururla ifade ediyoruz. Tarih kitaplarımızdan okuduk, bugün müşahede edebiliyoruz ki dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, konu insan ise, konu yardımlaşma ise, orada Türkiye vardır, orada Kızılay vardır, yani sizler, bizler varız, yani umut var" dedi.

"Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'ini Kızılay sağlıyor"

Kızılay'ın faaliyetlerinden de bahseden Ahmet Muştu, "Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve bar Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Kan ertelenemez ve yerine başka bir şey ikame edilemez bir tedavi aracıdır. 2005 yılında Ulusal Kan Temini Projesi sebebiyle kan bağışı toplama yetkisi sadece Kızılay'a verilmiştir. Bu yetki alındığında, Türkiye kan ihtiyacının sadece yüzde 41 kadarı Kızılay tarafından bağışçılardan karşılanabiliyorken, bugün ülkemiz kan ihtiyacının yüzde 91'i Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışı programları sayesinde karşılanmaktadır. Bu maksatla çalışma yapan Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz, 180 personel, 42 araç ile 7 gün 24 saat çalışma esası ile bölgemiz insanına hizmet vermektedir" diye konuştu.

Kızılay Kurban bağışı fiyatları

Kurban bağışı fiyatlarına da değinen Muştu, şunları söyledi:

"Ramazan ayı içinde sizlerden gelen desteklerle ilçelerimiz hariç, il başkanlığımız olarak yaklaşık 1500 vatandaşımıza yardım ulaştırabildik. Bu paketlerin içerisinde veya ilavesinde, önceki Kurban Bayramı'ndan kalan, yine Samsunlu hemşerilerimizin bize bağışlamış olduğu kurban etlerinden hazırlanmış, 'kavurma ve kıymalar' vardı. Malumunuz Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir süre kaldı. Kızılay 2022 yılı kurban organizasyonu ile 142 bin bağışçıdan 22 ülkedeki 4 milyon kadar insana kurban payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu çalışma içinde yurt dışı kurban ücretimiz 1475 TL, yurt içi kurban ücretimizde 2475 TL'dir. İnşallah 2022 kurban organizasyonumuzda desteklerinizle büyük bir ivme kazanacağız ve bekleyenlerin beklentilerine uzanan sizlerin hayır eli olacağız." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel