Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de su kesintisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa ilçesi, Yunusemre Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi ve civarında, 08.06.2022-08.07.2022 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi, 208. Sokak, 153. Sokak, 96. Sokak, Şükrü Keskin Sokak, Kemal Çeltik Sokak ve 238. Sokak ve Esentepe Mahallesi 314. Sokak Saadet Mahallesi Muhtar Aziz Eren Sokak ve civarında 08.06.2022 - 08.07.2022 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title