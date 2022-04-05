Mustafakemalpaşa'nın altyapısı güçleniyor

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'da 326 kilometrelik içme suyu hattının sil baştan yenileneceği projeye devam ederken, şimdi de yaklaşık 138 milyon TL maliyet ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan yeni bir çalışma başlattı.

Bursa'nın 17 ilçesinin güçlü altyapıya kavuşması için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'nın kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için yeni yatırımın startını verdi. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle Karacabey'de 226 kilometre ve Mustafakemalpaşa'da 326 kilometre içme suyu hattının sil baştan yenilendiği projelerde imalatlar hızla devam ederken, şimdi de her iki ilçenin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili çalışmalara başlandı. Yaklaşık 8,5 milyon dolarlık Avrupa Yatırım Bankası ve 11,5 milyon TL'lik kurum öz kaynaklarıyla yapılacak çalışmalarda 43,30 kilometre kanalizasyon kolektör, şebeke ve evsel bağlantı hattı ile 24,74 kilometrelik yağmursuyu kolektör, şebeke ve ızgara imalatı gerçekleştirilecek. Şevketiye Mahallesi Demirciler Caddesi ile Yalıntaş, Hamidiye ve Barış mahallelerinde 4 ekiple BUSKİ tarafından çalışmalara başlanırken; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, faaliyetleri yerinde inceledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile birlikte çalışma yapılan yerleri inceleyen Başkan Aktaş, "Projede; Adalet, Cumhuriyet, Hamzabey, Şerefiye, Şevketiye, Yüzbaşısabribey, Viraca, Selimiye, Şeyhmüftü, Çırpan, Yunusemre, Atatürk, Barış ve Hamidiye mahalleleri başta olmak üzere toplam 14 mahalle ile küçük sanayi sitesindeki muhtelif cadde ve sokaklarda çalışma yapılması planlandı. Bu çalışmalar ile birlikte söz konusu mahallelerdeki altyapı problemleri tamamen giderilecek" dedi. - BURSA