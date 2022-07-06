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Mustafakemalpaşa'da uygulamalı kurban kesim kursu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mustafakemalpaşa'da uygulamalı kurban kesim kursu

Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamalı 'Kurban Kesim Elemanı Eğitimi' sona erdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamalı ' Kurban Kesim Elemanı Eğitimi' sona erdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, görevli veteriner hekimlerin muhtemel kazaları engellemek, kanuni mevzuat hakkında bilgi vermek, hayvan hastalıklarının önüne geçmek adına Kurban Kesim Elemanı Eğitimleri tamamlandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Eğitimine katılan kasaplar, yapılan uygulamalı kurban kesimi eğitiminin ardından katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde alınan eğitim sayesinde hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalığının önüne geçmek, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ibadeti ile ilgili dini vecibe ve esasları, kesim anında olabilecek yaranmalara karşı acil sağlık müdahalesi ve iş güvenliği teorik eğitimlerini alarak, Mustafakemalpaşa Barut Et Entegre Tesisinde uygulama fırsatını yakaladılar.

Her yıl Kurban Bayramı öncesi, Kurban Kesim Elemanı Eğitimi veren Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin bu sene ki eğitimlerine 52 kursiyer katıldı. Kursiyerler 3 modül üzerinden 20 saat teorik eğitim ve uygulama eğitimi alarak eğitimini tamamlarken, 12 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, 4 saat dini eğitim ve 4 saat kurban kesim işlemleri ve hayvan hastalıklarının anlatıldığı eğitimlere katılıp belge almaya hak kazandı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban kesim elemanı eğitimi sağladık. 52 kursiyerimize başta teorik ardından uygulama eğitimleri ile dini vecibelere uygun kesimin detaylarını öğrenme ve uygulama fırsatı oluşturduk. Hayvan hastalıklarının ve hayvanlardan insana geçen zoonoz hastalığının önüne geçmek adına halkımız için 7/24 hizmetteyiz. Eğitimden önce kurban kesim yerlerinin denetimini gerçekleştirdik, Kurban Bayramını boyunca da denetimlerimiz devam edecek" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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