Mustafakemalpaşa'da Togg'a yoğun ilgi Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Bursalı Togg, Mustafakemalpaşa ilçesinde büyük bir heyecan ve yoğun ilgi eşliğinde yolların tozunu attı.

Mustafakemalpaşa'da Togg'a yoğun ilgi

BURSA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Bursalı Togg, Mustafakemalpaşa ilçesinde büyük bir heyecan ve yoğun ilgi eşliğinde yolların tozunu attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte direksiyona geçerek bu tarihi anın keyfini çıkaran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tarihe tanıklık etmenin haklı gururunu yaşadığını" söyledi.

Şık tasarımıyla Kapadokya rengi Togg ile Mustafakemalpaşa Caddelerini turlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde havada, karada, uzayda Milli otomobilimiz Togg ile Mustafakemalpaşa'da dolaşmanın teveccühü içerisindeyiz" dedi.

Mustafakemalpaşa halkı tarafından yoğun beğeni ve ilgi ile karşılanan Togg, ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Adnan Menderes Meydanı'nda Bakan Varank ile hemşehrileri ile buluşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Bursa Gemlik'te üretilen Bursa'mızın Türkiye'mizin göz bebeği olan Togg'u ilçemizde görmek büyük gurur. Cumhurbaşkanı öncülüğünde yapılan gemilerimiz, uçaklarımız, savunma sanayimiz ile Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler daha başlangıç Allah'ın izniyle nice araçlar Türkiye'de üretilecek" dedi.