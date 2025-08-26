Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılacak çalışmalar kapsamında 27.08.2025-05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arası zaman zaman su kesintisi olacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa ilçesinin Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede mahalleleri ve civarında 27.08.2025-05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA