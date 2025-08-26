Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 27.08.2025-05.09.2025 tarihleri arasında Mustafakemalpaşa ilçesindeki belirli mahallelerde zaman zaman su kesintisi olacağını duyurdu. Çalışmalar, içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle gerçekleştirilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılacak çalışmalar kapsamında 27.08.2025-05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arası zaman zaman su kesintisi olacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa ilçesinin Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede mahalleleri ve civarında 27.08.2025-05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA

