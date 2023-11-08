Mustafakemalpaşa'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 fidan toprakla buluştu

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği, Mustafakemalpaşa'da Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 fidan toprakla buluşturularak, Hatay Arsuz Hatıra Ormanı oluşturuldu.

11 ili etkisi altına alan ağır yıkıma sebep olan 6 Şubat depreminde Hatay Arsuz'a görevlendirilen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hatay Arsuz'u unutmadı. Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 fidanı toprakla buluşturarak, Hatay Arsuz Hatıra Ormanı'nın temellerini attı.

Başkan Kanar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında 1923 fidanı toprakla buluşturup can sularını verdik. Kalbimiz hala deprem bölgesinde. Hatay'dan Mustafakemalpaşa'ya uzanan sevgi köklü bir hal alsın diye 1923 fidanı toprakla buluşturduk. Bu orman gibi sevgimizde köklü olsun. Tüm deprem bölgesine Hatay Arsuz'a selam olsun" dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen program, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tema Vakfı işbirliği ile hazırlandı. Hatay Arsuz Hatıra Ormanı Tatkavaklı Mahallesi TOKİ mevkiinde, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelesine ortak olmak ve kalıcı yeşil miras bırakmak amacıyla geleceğe nefes olacak.

Etkinliğe Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, Tema Vakfı İlçe Sorumlusu Rasim Balaban ve ilçe protokolü katılım sağladı.