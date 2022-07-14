Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır

Mustafakemalpaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde tek yürek olmak için Adnan Menderes Meydanında hazırlıklara başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde tek yürek olmak için Adnan Menderes Meydanında hazırlıklara başladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı iş birliği ile hazırlanan anma programının bu sene ki onur konukları Uzm. Psikolog Yazar Kazım Yurdakul ve Stratejist Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ olacak. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz, bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. Herkesi Adnan Menderes Meydanına davet ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title