Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. Ölüm Yıl Dönümü Anma Törenleri Düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. Ölüm Yıl Dönümü Anma Törenleri Düzenlendi
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Çorum ve Çankırı'da anma törenleri gerçekleştirildi. Törenlerde siren sesleriyle saygı duruşunda bulunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Çorum ve Çankırı'da anma töreni düzenlendi.

Çankırı'da, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı. Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla kentte saat 09.05'te sirenler çaldı. Siren sesini duyan vatandaşlar, işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Çorum'da da Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kent protokolü, gaziler ve vatandaşların katıldığı programda, saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı. Törene katılanlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
