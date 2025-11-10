Mustafa Kemal Atatürk, 87. Yıl Dönümünde Saygıyla Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Adana'da saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar tarafından siren sesleri eşliğinde saygı duruşuyla anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana kent merkezi ile ilçelerde de siren sesleri yankılandı. Yolda yürüyenler, otomobilleriyle ilerleyenler siren seslerini duymalarıyla saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sırasında araç trafiğinin yoğun olduğu ve iş yerlerine gidenlerin yaya olarak ilerlediği caddelerde hayat durdu. Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger ve kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Mustafa Kemal Atatürk, okullarda düzenlenen törenlerle de anıldı.

Haber: Anıl ATAR-Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,