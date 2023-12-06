Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri, Merkezefendi Belediyesi'nin Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi ve çevre bilinci kazandırıldı.

Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri, Merkezefendi Belediyesi'nin Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezefendi Belediyesi, çevre bilinci ve duyarlılığıyla ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11'inci sınıf öğrencileri, belediyenin Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri, öğrencilere, TUBİTAK Projeleri kapsamında sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi. Atıkların nasıl ayrıştırıldığı ve tesislerde neler yapıldığı da anlatıldı.

Proje kapsamında tesisi ziyaret eden öğrencilere, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yapılarak öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağlandı. Çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimin ardından; öğretmen, öğrenciler ve görevli personeller tesisin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.