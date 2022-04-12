Mustafa Bakır, Kütahya Defterdarı oldu - Haberler

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Mustafa Bakır, Kütahya Defterdarı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mustafa Bakır, Kütahya Defterdarı oldu

Kütahya Defterdarlığı görevine, Muş Defterdarı Mustafa Bakır'ın atandığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Defterdarlığı görevine, Muş Defterdarı Mustafa Bakır'ın atandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel Manisa Defterdarlığı'na atanırken, Kütahya Defterdarlığı'na da Muş Defterdarı Mustafa Bakır tayin edildi.

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayınlandığı belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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