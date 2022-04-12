Mustafa Bakır, Kütahya Defterdarı oldu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Defterdarlığı görevine, Muş Defterdarı Mustafa Bakır'ın atandığı bildirildi.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Defterdarlığı görevine, Muş Defterdarı Mustafa Bakır'ın atandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel Manisa Defterdarlığı'na atanırken, Kütahya Defterdarlığı'na da Muş Defterdarı Mustafa Bakır tayin edildi.
Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayınlandığı belirtildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel