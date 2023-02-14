Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa amca enkazdan 179 saat sonra çıkarıldı, umutlarımızı yeşertti

Yerel Haberler

Mustafa amca enkazdan 179 saat sonra çıkarıldı, umutlarımızı yeşertti

Adıyaman'da deprem felaketinin 8. gününde Umut Kent Apartmanı'ndan 60 yaşındaki Mustafa Berkcan sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da deprem felaketinin 8. gününde Umut Kent Apartmanı'ndan 60 yaşındaki Mustafa Berkcan sağ olarak çıkarıldı. Depremin enkazdan 179 saat sonra sağ olarak çıkarılan Mustafa amca umutlarımızı yeşertti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük yıkımın yaşandığı depremin üzerinden 8 gün geçti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin umutları devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin de içerisinde olduğu arama kurtarma ekipleri, Adıyaman Umut Kent Apartmanı'nda enkaz altında kalan 60 yaşındaki Mustafa Berkcan'ı canlı olarak çıkarttı. Sağ kurtarılan depremzede hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MARDİN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Umut Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title