Mustafa amca enkazdan 179 saat sonra çıkarıldı, umutlarımızı yeşertti

Adıyaman'da deprem felaketinin 8. gününde Umut Kent Apartmanı'ndan 60 yaşındaki Mustafa Berkcan sağ olarak çıkarıldı. Depremin enkazdan 179 saat sonra sağ olarak çıkarılan Mustafa amca umutlarımızı yeşertti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük yıkımın yaşandığı depremin üzerinden 8 gün geçti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin umutları devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin de içerisinde olduğu arama kurtarma ekipleri, Adıyaman Umut Kent Apartmanı'nda enkaz altında kalan 60 yaşındaki Mustafa Berkcan'ı canlı olarak çıkarttı. Sağ kurtarılan depremzede hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MARDİN