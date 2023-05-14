Mustafa Altuğ Atalay oyunu kullandı

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Köy Hizmetleri İlkokulu'nda kullandı.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Köy Hizmetleri İlkokulu'nda kullandı.

Atalay, oy verme işlemini, saat 11.00'de Köy Hizmetleri İlkokulu'nda gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Atalay, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA