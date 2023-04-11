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Müslümanlar yağmur altında Kabe'yi tavaf etti

Müslümanlar yağmur altında Kabe'yi tavaf etti

Yerel Haberler

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışa aldırmayan Müslümanlar, yağmur altında Kabe'yi tavaf etti.

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışa aldırmayan Müslümanlar, yağmur altında Kabe'yi tavaf etti.

Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. Kabe'de bir araya gelen yüzlerce Müslüman ise sağanak yağışa aldırmadan Kabe'yi tavaf etti. Ramazan ayı dolayısıyla oldukça kalabalık olan şehirde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mekke'deki vatandaşlara ani oluşabilecek su baskınlarına karşı uyarılarda bulunuldu. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suudi Arabistan Mekke Yerel Haberler

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