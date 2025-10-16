Haberler

Müslüman Kimliği İnşa Etme Projesi: 'Gül Yetiştiren Adam' Tahlili

Müslüman Kimliği İnşa Etme Projesi: 'Gül Yetiştiren Adam' Tahlili
Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, 'Gül Yetiştiren Adam' eseri üzerinden Müslüman kimliği ve edebiyatın rolü değerlendirildi. Katılımcılara teşekkür edildi ve tahlil programının devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Müslüman Kimliği İnşa Etme Üzerine: Rasim Özdenören Okumaları-III" projesi çerçevesinde "Gül Yetiştiren Adam" adlı eserin tahlili gerçekleştirildi.

Tahlil programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Görgün ve Türkçe Öğretmeni Sevgi Karakaya eşliğinde yapıldı. Programda, Rasim Özdenören'in eserde işlediği değer dünyası, Müslüman kimliğinin inşasında edebiyatın rolü ve "Gül Yetiştiren Adam"ın sembolik anlatımı üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulunuldu. Programda gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen tahlil, düşünsel derinlik ve manevi farkındalık açısından zengin bir atmosfer oluşturdu.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, kitap tahlilinin farklı eserlerle devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
