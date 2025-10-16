Müslüman Kimliği İnşa Etme Projesi: 'Gül Yetiştiren Adam' Tahlili

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Müslüman Kimliği İnşa Etme Üzerine: Rasim Özdenören Okumaları-III" projesi çerçevesinde "Gül Yetiştiren Adam" adlı eserin tahlili gerçekleştirildi.

Tahlil programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Görgün ve Türkçe Öğretmeni Sevgi Karakaya eşliğinde yapıldı. Programda, Rasim Özdenören'in eserde işlediği değer dünyası, Müslüman kimliğinin inşasında edebiyatın rolü ve "Gül Yetiştiren Adam"ın sembolik anlatımı üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulunuldu. Programda gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen tahlil, düşünsel derinlik ve manevi farkındalık açısından zengin bir atmosfer oluşturdu.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, kitap tahlilinin farklı eserlerle devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR