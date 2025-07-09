Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. "Terörsüz Türkiye" sürecini memnuniyetle karşılayan aileler, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, "Oğlum barış oldu, cuma günü silahları bırakacaklar. Ne bekliyorsun? Gelin teslim olun, yeter artık. Bu bizim davamız değil oğlum, İsrail'in, Amerika'nın davasıdır. Şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Silahları da cuma günü bırakıyorlar, gelin teslim olun" dedi.

Baba Halit Altun da, 12 yıldır evlat hasreti çektiğini ifade ederek, "İnşallah hasretimiz sona erecek. Barış gelecek, çocuklarımız da geri gelecek. Oğlum Muhsin, cuma günü sondur. Bütün dünya bunu gördü. Artık her şey bitti. Evinize gelin. Orada senin işin olmaz artık. Oğlum sesimi duyuyorsan dön gel. Artık barış oldu. İnşallah her şey bitti. Devletimizin ve bu nöbetlerimizin sayesinde çocuklarımıza kavuşacağız. İnşallah barışla olacak" diye konuştu. - MUŞ