MUSKİ, Datça'daki Su Sorunu İddialarına Açıklama Yaptı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Datça İlçesi Yazı Mahallesi Belen mevkiinde su sorunu yaşandığı ilgili sosyal medyada çıkan iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili MUSKİ'den yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden Datça İlçemizin Yazı Mahallesi Belen mevkiinde uzun süredir su sorunu yaşandığı ve bu sorunun giderilemediği ayrıca tuzlu su verildiği gibi birtakım iddialar yer almıştır. Bu nedenle kamuoyuna açıklama yapılması gereği doğmuştur. Datça İlçemizin Yazı Mahallesi Belen mevkii, aynı mahallede bulunan Mizingit kaynağından beslenmektedir. Mizingit kaynağı ise yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmiş olup su seviyesinin düşmesi nedeniyle Belen'e su verilmesi imkansız hale gelmiştir. Buna önlem olarak Genel Müdürlüğümüze ait tankerlerle söz konusu Mahalleye çift vardiya olarak farklı içme suyu kaynaklardan alınan temiz su ile takviye yapılmaya başlanmıştır. Bölgede yaşanabilecek içme suyu sorunu bu şekilde giderilmiştir. Yine Belen Mahallesinde su alamayan üst kotlara da tanker ile su verilmeye devam edilmiş vatandaşlar mağdur edilmemiştir. Ancak ilimiz genelinde önce Milas sonra Yatağan, Kavaklıdere ve Ula yangınları sebebiyle tankerlerimiz, AKOM koordinesinde yangın bölgelerine sevk edilmiştir. Bu nedenle Belen Mahallemizi besleyen Mizingit kaynağına tankerlerle çift vardiyalı olarak su verirken tankerlerin yangın bölgelerine gitmesi nedeniyle bu takviye azalmıştır. Bugün itibariyle yine 2. tanker bölgeye aktarılmış ve çift tanker ile su verilmeye başlanmıştır. Böylelikle sorun tekrar ortadan kalkmıştır" denildi.

"Yaptığımız araştırmalarda bölgenin içme suyu konusunda kıt kaynaklara sahip olduğu tespit edilmiş ve yeni kaynakların sisteme dahil edilememesi nedeniyle çözüm arayışına girilmiştir" şeklinde süren açıklamanın devamında, "Yapılan incelemeler sonucunda Yazı Mahallesi ve mevkilerinin Datça'da hayata geçirdiğimiz Betçe içme suyu projesi 2. Etap çalışmalarına dahil edilip buradan beslenmesine karar verilmiştir. Böylelikle bölge uzun yıllar sorunsuz şekilde içme suyuna kavuşacaktır. Tüm bunların yanı sıra sosyal medyada bölgeye tuzlu verildiği gibi birtakım asılsız iddialar da yer almıştır. Burada Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ekipleri tarafından tüm içme suyu kuyu ve kaynaklarımızdan haftalık numune alınmaktadır. Bu numunelerde şimdiye kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Su kaynaklarımız oldukça sağlıklı durumdadır. Vatandaşlarımızdan bu tür iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA